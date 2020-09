L’influencer Chiara Ferragni ha postato una foto con indosso un top succinto che sta letteralmente mandando in visibilio i fan

L’influencer italiana più famosa del mondo, Chiara Ferragni, ha deciso di far impazzire i fan nel momento in cui, per una pubblicità ad un marchio di gioielli, ha postato una foto in primo piano. A rubare la scena, però, non sono i gioielli né i magnifici occhi azzurri bensì il top succinto che fa risaltare un decollété super. I fan l’hanno subito riempita di complimenti tra i commenti e tra le donne c’è chi le ha chiesto di che marca fosse il reggiseno perché, a detta sua, farebbe miracoli.

Chiara Ferragni, insulti pesanti da un hater

Negli scorsi giorni la Ferragni, per lavoro, è stata a visitare l’Hotel il Sole di Ranco sul Lago Maggiore ed un hater ha deciso di insultarla. Quest’ultimo ha scritto: “Come pensi di aiutare l’economia se continui ad andare nei posti gratis? Ma non pensi di essere ridicola? Tu e il tuo solito gruppo di noiose scroccone…”. La donna, però, ha deciso di non degnarlo di una risposta e lasciar passare. Di certo, poi, non è né il primo né l’ultimo che non perde tempo a riversare odio ed invidia e chissà, forse, anche insoddisfazione personale.

Sunday look in my new favorite @apmmonaco jewels #apmmonaco #adv

