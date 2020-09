Calciomercato Juventus: la dirigenza sta trattando con il club di Liga per arrivare al top player spagnolo. Proposto uno scambio

I nomi di Dzeko e Suarez non sono gli unici a tenere banco in questi giorni in casa Juventus. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la dirigenza starebbe trattando anche con l’Atletico Madrid per provare ad arrivare ad Alvaro Morata. Il ritorno dello spagnolo, però, non appare così semplice.

I bianconeri hanno messo sul piatto due proposte: il prestito biennale con obbligo di riscatto oppure lo scambio con Douglas Costa. I Colchoneros, soprattutto dalla seconda possibilità, pare siano allettati ma il tecnico vorrebbe tenere Morata e lasciar partire Diego Costa in avanti.

Calciomercato Juventus, ritorna anche Pogba?

Morata potrebbe non essere l’unico ritorno in casa Juventus che, già da diverse sessioni di mercato, caldeggia la possibilità di riportare a Torino il centrocampista Paul Pogba. Nelle ultime settimane il francese avrebbe incontrato la dirigenza dei Reds per discutere del rinnovo, senza trovare però un accordo. Vista questa situazione, il direttore sportivo Paratici spera di potersi inserire nella crepa e regalare al tecnico Pirlo il suo ex compagno di reparto. Non sarà, però, facile trattare con gli inglesi che vogliono 150 milioni di euro.

Prima di ogni altro arrivo nella zona mediana del campo serve, comunque, prima cedere. In queste ore, in tal senso, si sta trattando con Khedira per la rescissione di quest’ultimo. Nelle prossime settimane potrebbe dire addio anche uno tra Rabiot e Ramsey che, però, al momento non hanno mercato. Incedibile invece Bentacur, profilo per il quale sono state già rifiutate offerte da 45 milioni di euro e più.

