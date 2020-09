Il virologo Roberto Burioni ha spiegato a Medical Facts come non vi siano prove dell’esistenza di un coronavirus meno virale e quindi ‘più buono’

Il virologo Roberto Burioni, su Medical Facts, ha spiegato come sia errato pensare che il virus ora abbia una carica virale minore e che quindi sia più buono. “Chi sostiene che esista un coronavirus più buono deve provarlo. Noi non diciamo non esista, ma che non vi sono prove della sua esistenza. Dal punto di vista scientifico la questione è chiusa”.

Poi chiarisce come sia “innegabile che nei mesi scorsi la situazione è molto migliorata. Per giustificare quest’inversione non bisogna pensare ad una variante virale meno aggressiva. Immaginate ad una bomba che in un caso finisce in un prato con delle famiglie che fanno un pic-nic ed in un altro in una zona fortificata occupata da soldati all’interno di bunker. La stessa identica bomba non farebbe gli stessi danni. Ed è quello che è accaduto nel nostro Paese”.

LEGGI ANCHE—> Nuovo Decreto Coronavirus, tutte le regole in vigore da lunedì

Burioni: “Abbiamo imparato a trattare meglio i pazienti”

“In primavera il virus ha circolato soprattutto in popolazioni molto vulnerabili, in ospedali e residenze per anziani; nelle settimane più recenti nelle discoteche, frequentate soprattutto da giovani in perfetta salute. La cosa importante da ricordare è che, con misure senza precedenti che hanno visto ognuno di noi (nessuno escluso) come protagonista, siamo riusciti a far abbassare la testa al virus. Abbiamo così creato un bunker anche intorno ai soggetti più fragili”.

“Oltre a questo dobbiamo considerare che in primavera, a causa dell’emergenza, moltissimi casi non venivano diagnosticati, mentre fortunatamente oggi riusciamo a intercettarne la maggior parte; infine anche se non abbiamo un farmaco risolutivo i medici hanno imparato a trattare meglio i pazienti che soffrono meno complicazioni a causa della stessa identica infezione”, ha aggiunto.

LEGGI ANCHE—> Inghilterra, accoltellate diverse persone a Birmingham

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24