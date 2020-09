Autovelox sotto casa, più spazio alle piste ciclabili e bici anche nelle corsie riservate ai bus: arrva la rivoluzione del Codice

Il Codice della strada cambia e arrivano regole nuove per gli autovelox, le bici e le piste ciclabili in città. In particolare i temutissimi rilevatori di velocità potranno essere montati anche nelle strade di quartiere e locali. Oggi invece potevano interessare soltanto le strade a scorrimento veloce. Ancora, le bici in città avranno la precedenza quando viaggiano sulle strade urbane ciclabili o se entrano anche da un luogo non soggetto a pubblico passaggio.

Succederà dopo la conversione in Legge del Dl semplificazioni che la Camera dei Deputati ha in programma nei prossimi giorni. Ma in realtà il testo è già stato approvato dal Senato due giorni fa. E soprattutto, a spingere sulla riforma sono direttamente i Comuni che hanno presentato molte delle proposte in discussione.

Ci sarà l’introduzione anche della cosiddetta “strada urbana ciclabile” a carreggiata unica, on limite di velocità non superiore a 30 km/h. Sarà delimitata da una apposita segnaletica verticale ed orizzontale, dando precedenza alle biciclette. Inoltrfe sarà introdotto il doppio senso ciclabile su quelle strade cittadine con limite massimo di velocità. Qui le biciclette potranno circolare anche in senso opposto al senso unico di tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile.

Codice della strada, nascono le corsie bici-bus e tempi allungati per le revisioni dei veicoli in scadenza

Non è tutto, perchè nascono le corsie bici-bus, là dove non siano presenti binari tramviari a raso e che la larghezza delle strade non sia inferiore a 4,30 metri. Istituite pure le “zone scolastiche” nelle città, vicino gli edifici destinati ad uso scolastico. Sarà limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, con orari e modalità stabiliti con ordinanza del sindaco. Chi viola i divieti nella zona scolastica rischia una sanzione amministrativa da 164 a 664 euro. In caso di reiterazione entro due anni, anche la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Novità anche per i tempi delle revisioni allungati a causa dell’emergenza da Covid-19. I veicoli la cui revisione scadeva entro lo scorso 31 luglio avranno tempo fino al 31 ottobre. Fino al 31 dicembre 2020 potramnno circolare i veicoli da sottoporre a controlli entro il 30 settembre 2020. E fino al 28 febbraio 2021 i veicoli da sottoporre ai controlli entro il 31 dicembre 2020. Infine nelle ZTL le telecamere potranno sanzionare i divieti di circolazione, in ingresso, all’interno e in uscita oltre al controllo della durata di di permanenza all’interno delle ZTL stesse.