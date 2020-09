Accoltellamenti nella notte a Birmingham, in Gran Bretagna. Il bilancio parla di un morto e 7 feriti. Esclusa l’ipotesi terrorismo dal ministro Raab

Continuano ad arrivare dettagli relativi agli accoltellamenti che, la scorsa notte, hanno portato ad un morto e 7 feriti a Birmingham, in Gran Bretagna. Al momento, riporta la polizia locale britannica, altre due persone sarebbero in gravissime condizioni. Il sovrintendente Steve Graham – riferisce La Repubblica – ha fatto avviare un’indagine urgente, dalla quale risultano diversi legami tra le varie aggressioni avvenute tra la mezzanotte e le 2:30.

Subito dopo l’accaduto, gli agenti hanno deciso di isolare l’area centrale della città – cuore della movida notturna – chiedendo ai cittadini di restare lontani dall’area. Alla BBC, una testimone ha raccontato di aver udito insulti razzisti nel bel mezzo della rissa. “C’era un gran numero di persone che si prendeva a pugni” racconta la donna: “La gente usciva dai pub per vedere, mai vista un’aggressione del genere“.

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti a Birmingham, città della Gran Bretagna. Gli episodi di aggressione e accoltellamenti, avvenuti nel cuore della movida notturna, hanno portato – per ora – ad un morto e 7 feriti, di cui 2 gravi. A commentare l’accaduto anche Dominic Raab, ministro degli Esteri britannico e braccio destro del premier Boris Johnson. “Non ho alcuna informazione, ma non è terrorismo” ha commentato: “Tuttavia, si tratta di un episodio molto serio. Invito i cittadini a vigilare e soprattutto evitare la zona“. Poi un pensiero alle vittime: “I nostri pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie, preghiamo per loro“.

La polizia locale del West Midlands ha raccontato come il primo episodio grave si sia verificato intorno alla mezzanotte e trenta. Pochi minuti dopo, poi, ci sono state una serie di altre aggressioni, apparentemente collegate.

We are aware of a number of injured people, but at the moment we are not in a position to say how many or how serious. However, all emergency services are working together at the scene, and making sure that those who are injured receive medical care. More: https://t.co/5CGvN5y0el

— West Midlands Police (@WMPolice) September 6, 2020