Whatsapp si arricchisce di una nuova funzione all’interno dell’app: si tratta delle ‘smart reply’: scopriamo di cosa si tratta e come funzionano

Nuova funzionalità per l’app di messaggistica istantanea più famosa al mondo. Stiamo parlando di Whatsapp e delle smart reply, ovvero le risposte automatiche che potranno essere inviate con un semplicissimo clic. Questa funzione è attiva da diverso tempo su piattaforme come Gmail, LinkedIn e Messenger, oltre altre, ma su WA mancavano ed ora potranno essere utili per molti utenti. Quando non si ha modo di rispondere a dovere, per un motivo od un altro che sia, basta un clic e la risposta viene inviata.

Whatsapp, come funzionano le smart reply

Al momento le smart reply sono disponibili sui principali smartphone Android in Italia, precisamente su quelli che hanno aggiornato l’app alla versione 10. Tutti gli altri dispositivi ne saranno privi poiché si tratta dell’ultimo aggiornamento di Google che permette ad app di terze parti come Whatsapp di usufruire delle risposte automatiche.

Il funzionamento delle smart reply è abbastanza semplice. Android sfrutta l’intelligenza artificiale del dispositivo per intuire la possibile risposta più adatta al messaggio ricevuto. A quel punto la chat viene aperta e l’app mette a disposizione tre risposte tra cui scegliere.

Ovviamente, si tratta di risposte come ‘Grazie’, ‘Come stai?’ o ‘Ti chiamo dopo’. Qualora il messaggio non venisse compreso dall’AI, le smart reply non compariranno. A proposito di chat, è in arrivo anche la modalità Vacanze che permetterà una maggior organizzazione ed archiviazione delle stesse.

