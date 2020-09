A Torino viene arrestato un commerciante, dopo aver nascosto 10 kg di droga nella libreria. Un particolare non è sfuggito ai carabinieri prima dell’arresto.

Continuano a Torino le operazioni della Polizia contro lo spaccio ed il possesso di droga. Infatti proprio spaccio e droga sono uno dei problemi che affliggono maggiormente il capoluogo piemontese. Così negli ultimi mesi, specialmente dopo il lockdown, il comando dei Carabinieri ha deciso di rafforzare i controlli e le perquisizioni.

Proprio l’ultima perquisizione ha sorpreso gli stessi carabinieri del comando torinese. Infatti le forze dell’ordine hanno fatto una perquisizione in casa di un commerciante di 41 anno, sospettato di essere uno spacciatore di medio alto livello.

Durante la perquisizione, mentre gli agenti controllavano la casa, il commerciante ha iniziato a fissare una libreria ed a sudare freddo. Così le forze dell’ordine hanno ispezionato gli scaffali della libreria, scoprendo ben 10 kg di droga.

Torino, l’operazione anti-droga della polizia: arrestato 41enne

Il particolare non è di certo sfuggito ai carabinieri, che hanno iniziato a sospettare a causa dello sguardo sospetto ed alla copiosa sudorazione del commerciante. Così muniti di giravite, i carabinieri hanno smontato la libreria, trovando i 10 kg di droga in un doppiofondo, dietro ad un pannello.

Tra i 10kg di droga sequestrata troviamo amnesia (marijuana/eroina) e hashish, in sacchetti sottovuoto. Così dopo la scoperta nella libreria, i carabinieri hanno approfondito la loro perquisizione.

In casa, successivamente, hanno così trovato ben 15mila euro in contanti nascosti sotto ad un lavandino del bagno. Vicino ai contanti erano presenti anche tre bilancini di precisione, per pesare le dosi di droghe da distribuire ai clienti, ed una macchina per sigillare la droga.

Di seguito riportiamo il video girato proprio dai Carabinieri durante l’operazione nella casa del commerciante.

L.P.

