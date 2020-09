Un ottimo primo piatto da presentare agli ospiti, pasta allo zafferano e speck è composto da ingredienti semplici che piacciono proprio a tutti

Pasta zafferano e speck è un primo piatto estremamente semplice, ma efficace per stupire i vostri ospiti. Un mix di pochi ingredienti saporiti che, insieme, rendono il piatto eccellente. Facile e veloce da preparare, anche per ospiti a sorpresa, ecco il procedimento per prepararla al meglio.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

360 gr di pasta corta

40 ml olio d’oliva

160 gr speck a fettine

1 bustina zafferano

q.b. grana

q.b. sale

q.b. pepe

Procedimento per preparare pasta allo zafferano con speck

La preparazione della pasta allo zafferano con speck è veramente molto veloce e semplice. Mettere l’acqua a bollire in una pentola abbastanza capiente, portare a bollore, salare e versare la pasta. Intanto che la pasta cuocia, preparare il condimento. Tagliare a striscioline lo speck, scaldare l’olio in una padella e far insaporire lo speck. In una ciotolina, versare un mestolo d’acqua di cottura della pasta e far sciogliere lo zafferano. Quindi versare tutto nella padella dello speck.

Controllare la cottura della pasta, quindi continuare a cucinare il condimento a fuoco basso. ATTENZIONE: se dovesse servire, aggiungere dell’acqua di cottura per non far seccare il condimento. Quando la pasta sarà cotta, scolare e versare nella pentola del condimento, se abbastanza capiente. In caso contrario, lasciare la pasta nella pentola e unire il condimento. Lasciar insaporire un po’ la pasta, cuocendo ancora un po’ a fuoco medio e mescolando.

A questo punto, la pasta allo zafferano con speck, sarà pronta. Per chi lo gradisce, si può aggiungere della grana o eventualmente decorare con del prezzemolo sminuzzato.

