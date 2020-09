Scoppiano i casi di Coronavirus a Napoli, con un boom di contagi in un reparto del Cardarelli. Dopo l’iniziale chiusura è stato riaperto il pronto soccorso.

In attesa del vaccino, il Coronavirus continua a far paura, specialmente al rientro dalle vacanze dove abbiamo visto un incredibile, ma previsto, aumento dei casi. Infatti i contagi sono tornati ad aumentare, un pò perchè il monitoraggio è più alto, con più tamponi, un pò perchè molti contagi sono di rientro.

Al momento il centro dell’epidemia sembra spostarsi al Sud. La Lombardia resta sempre la regione con più contagi, ma nell’ultimo mese abbiamo visto i casi crescere soprattutto in Campania. Il Governatore Vincenzo De Luca, dall’inizio della pandemia, tiene aggiornati i suoi cittadini sull’andamento della pandemia. Un De Luca diventato quasi iconico per i cittadini campani in questi mesi di crisi sanitaria, con i suoi video che spesso raggiungono un grande bacino di pubblico.

Nell’ultimo bollettino pubblicato ad De Luca possiamo notare che la Campania ha registrato altri 171 casi su 6.221 tamponi. Di questi contagi ben 10 provengono dalla Sardegna, mentre 15 dai paesi esteri e 7 connessi a rientri. Ma il vero boom di casi lo si è registrato in un reparto del Cardarelli. Andiamo quindi a vedere il caso scoppiato nell’ospedale partenopeo.

Napoli, contagi in un reparto del Cardarelli: l’ospedale riapre oggi il pronto soccorso

Come abbiamo visto i contagi sono tornati ad aumentare, specialmente in Campania. Ma il vero caso esploso nella giornata di ieri all’ospedale napoletano Cardarelli. Infatti i medici dell’ospedale partenopeo hanno registrato un boom di contagi in uno dei reparti, prendendo l’importante decisione di chiudere il pronto soccorso.

Secondo alcune indiscrezioni, sarebbero ben 10 i pazienti giunti al pronto soccorso dell’Ospedale con diverse patologie e successivamente risultati positivi al Covid-19. Così ieri, l’ospedale Cardarelli ha deciso di chiudere il Pronto Soccorso per sottoporlo alla sanificazione.

Proprio nei giorni scorsi, era stato registrato anche un aumento di casi nella palazzina M della struttura ospedaliera. Fortunatamente, nessuno dei positivi attualemente è in terapia intensiva o subintensiva.

Oggi il pronto soccorso dell’ospedale partenopeo è stato riaperto, dopo che le operazioni di sanificazione si sono concluse con successo, offrendo così nuovamente l’importante servizio ai cittadini napoletani.

