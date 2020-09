E’ morto Christian Liaigre, il famoso designer francese aveva 77 anni. E’ stato una fonte di ispirazione per grandissimi artisti come Calvin Klein e e Karl Lagerfeld

La leggenda francese dell’interior design e imprenditore Christian Liaigre è morto lo scorso 2 settembre all’età di 77 anni. Era noto per la sua estetica romantica e minimalista e aveva influenzato nel corso degli anni clienti prestigiosi come Larry Gagosian, Calvin Klein e Karl Lagerfeld.

Nato a La Rochelle, una piccola città costiera nell’ovest della Francia, Liaigre era entrato a far parte della Hall of Fame dei designer mondiali pochi anni fa. Ha affinato le sue abilità al Beaux Art e poi alle Arts Décoratifs di Parigi.

Il suo stile comprendeva linee semplici, sincere e fluide, con un fluire di bellezza ed equilibrio che non mancavano mai.

Esperto del minimalismo moderno, Liaigre è salito alla ribalta nel settore negli anni ’80 con i suoi design perfettamente proporzionati. Il suo showroom parigino di Liaigre in Rue de Varenne era diventato un punto di riferimento per gli artisti di tutto il mondo. Un luogo da esplorare per trovare l’ispirazione decorativa e d’immagine.

Nel corso degli anni aveva conquistato anche gli Stati Uniti, dove aveva aperto un altro punto di esposizione.

L’arte di Liaigre è stata ispirata dalle trame e dai toni del mondo equestre. Le sue espressioni privilegiavano il legno, la pelle e il bronzo, materiali in grado di esaltare l’idea delle sue opere. Dopo oltre 30 anni, il team di Liaigre sta ancora producendo pezzi straordinari, mantenendo viva l’etica del design del suo fondatore.

La nota collega Sheila Bridges, ha voluto esprimere un ricordo unico del lavoro di Christian.

“Era un tale visionario. Come designer sono sempre stato ispirato dal suo lavoro e mi è piaciuto incorporare i suoi prodotti moderni e senza tempo in molti degli spazi residenziali che ho progettato. Ha curato così i dettagli, i materiali di alta qualità e l’artigianato. Questa è un’enorme perdita per la nostra comunità“.

