È morta la cantante e corista canadese Cathy Smith. La donna iniettò la dose letale di cocaina ed eroina che portò alla scomparsa prematura dell’attore John Belushi

La cantante e corista canadese Cathy Evelyn Smith è scomparsa lo scorso 18 agosto nella sua casa di Maple Ridge, nella Colombia Britannica. A darne la notizia il New York Times, che ha parlato di funerali già avvenuti. La donna aveva 73 anni, ma era malata già da diverso tempo.

Fidanzata all’epoca dell’attore John Belushi, fu colei che iniettò la dose letale di cocaina ed eroina che portò alla morte prematura per overdose della star di “The Blues Brothers”. Dopo essersi autoaccusata, la donna scontò 15 mesi presso la California Institution for Women. Dopo questo periodo, venne espatriata in Canada.

Chi era Cathy Smith: dalla morte di John Belushi alla carriera da corista

All’età di 73 anni, è di poco fa la notizia della morte di Cathy Smith, cantante e corista canadese. È nota al grande pubblico per aver accidentalmente iniettato la dose letale di cocaina ed eroina all’attore John Belushi, morto per overdose a 33 anni. Inizialmente, la scomparsa della star di Hollywood venne etichettata come un’overdose accidentale di droga. Nel 1982, però, Cathy Smith confessò di aver involontariamente ucciso il suo allora fidanzato al “The National Enquirer”. Dopo la pubblicazione dell’articolo – con copertina diventata iconica – partirono nuove indagini che portarono, nel 1983, all’accusa di omicidio di secondo grado per la donna.

Per sfuggire alla giustizia, la cantante scappò all’estero e ci rimase per diverse anni. Nel 1986, poi, tornò negli Stati Uniti e patteggiò per 15 mesi di carcere al California Institution for Women. Una volta uscita, espatriò in Canada e iniziò ad aiutare le istituzioni per educare i giovane ai rischi della tossicodipendenza. Nel 1976, poi, la corista cambiò vita e iniziò a lavorare col cantautore country Hoyt Axton.

