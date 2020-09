Secondo le previsioni meteo avremo un weekend ingannevole. L’alta pressione tornerà sulla penisola, ma non durerà a lungo. Domenica tornano le prime piogge.

Torna ad essere incerto il meteo sulla penisola, con le previsioni che riportano un weekend ingannevole. Infatti durante questo sabato, le temperature dovrebbero tornare ad aumentare. Ma la riscossa dell’anticiclone durerà solamente un battito di ciglia. Così la domenica l’Italia sembrerà dire addio ad un clima prettamente estivo, dando spazio a correnti fresche e temperature più miti.

L’estate, quindi, potrebbe dirci addio gradualmente già nei prossimi giorni. A partire da domenica le piogge torneranno a colpire la penisola partendo dalle vette delle Alpi. Poi stesso in serata le precipitazioni si sposteranno sulle regioni di Nordovest.

Con l’avvio della prossima settimana, invece, le piogge inizieranno a diffondesi su tutta la penisola, arrivando a colpire anche le regioni meridionali da giovedì. Andiamo quindi a vedere come sarà questo sabato e le condizioni meteo che lo caratterizzano.

Meteo, nel weekend breve riscossa dell’alta pressione: aumentano le temperature

Questo weekend sarà ingannevole, come definito dagli esperti di meteorologia. Infatti avremo prima un aumento delle temperature, con il sole che caratterizzerà gran parte del paese e poi un ritorno al maltempo, con piogge e precipitazioni. Questo sabato sarà segnato da un ritorno improvviso dell’alta pressione. Andiamo quindi a vedere la situazione meteo sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia proseguirà la fase di bel tempo, con il sole che caratterizzerà la giornata su tutte le regioni. Al pomeriggio aumenta la nuvolosità specialmente a ridosso del comparto alpino, ma ciò non porterà piogge e rovesci. Le temperature subiranno un ulteriore aumento, con massime che andranno dai 25 ai 30 gradi.

Stessa situazione la troveremo sulle regioni del Centro Italia. Infatti, anche sul comparto centrale il meteo sarà caratterizzato da sole su gran parte delle regioni, specialmente quelle costiere. Al pomeriggio spunterà qualche nuvola isolata nei cieli del Lazio, che però non porterà nessun fenomeno. Anche qui la temperatura cresce lievemente, con massime che oscilleranno tra i 26 ed i 31 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia troveremo anche qui bel tempo. Il sole splenderà maggiormente sulle regioni costiere, salvo qualche annuvolamento di troppo in bassa Calabria. Anche qui però, le nuvole non porteranno nessun fenomeno, con il bel tempo che resisterà per tutta la giornata. Aumentano le temperature, con massime che oscilleranno tra i 25 ed i 29 gradi.

L.P.

