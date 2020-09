Mascherina obbligatoria sempre, sia di giorno che di sera e sia al chiuso che all’aperto: è questa la nuova ordinanza emanata a La Spezia dopo le ultime notizie preoccupanti. Ecco cosa sta succedendo in Liguria.

Coronavirus, mascherina obbligatoria per l’intero giorno a La Spezia. A causa dei casi aumentati in maniera significativa, infatti, la Regione Liguria ha emesso un’ordinanza partita da quest’oggi e che andrà fino al 13 settembre.

A preoccupare è soprattutto un nuovo focolaio scatenatosi nella comunità sudamericana della città, con i soggetti che avrebbero innescato l’infezione nella località. Sono saliti già a quota 41 i ricoverati nella zona, di cui 5 in terapia intensiva e un 89enne che sancisce il primo decesso di questa nuova fase.

Poco fa ho firmato un’ordinanza che per una settimana in Provincia della Spezia obbliga a indossare la mascherina nei… Pubblicato da Giovanni Toti su Sabato 5 settembre 2020

Mascherina obbligatoria, nuova ordinanza in Liguria

Nell’intera regione sono invece 95 i positivi delle ultime 24 ore: 87 di questi sono asintomatici, il che fa salire il bilancio totale a quota 1.770. Numeri per il momento ancora gestibili ma che fanno innalzare inevitabilmente l’attenzione.

Potrebbe interessarti anche —-> Covid-19, Conte: “Basta lockdown, inopportuno aprire gli stadi”

Giovanni Toti, governatore della regione, ha annunciato il provvedimento quest’oggi via Facebook: “Poco fa ho firmato un’ordinanza che per una settimana in Provincia della Spezia obbliga a indossare la mascherina nei luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutto il giorno e non solo dopo le 18”.

Un intervento ritenuto necessario dopo gli ultimi aggiornamenti: “Una decisione presa in via precauzionale dopo l’aumento dei casi Covid registrati oggi, con 95 nuovi positivi, di cui 45 proprio in Asl5, legati a un evento che si è tenuto nel nord della Toscana, a cui hanno preso parte diversi cittadini di nazionalità straniera”.

Ma niente allarmismo al contempo. Toti, infatti, evidenzia un quadro comunque sotto controllo nel territorio: “La pressione nei nostri ospedali però resta minima e i pazienti ricoverati non destano preoccupazioni, ma è fondamentale seguire le regole, soprattutto alla vigilia dell’apertura delle scuole”.

Resta fiducioso il leader politico, anche perché le Istituzioni stanno facendo il massimo per arginare una seconda ondata: “Ieri la nostra sanità ha effettuato 2700 tamponi, proprio per rintracciare e isolare prontamente qualsiasi nuovo caso. Non lasciamoci travolgere dalla paura, prudenza e attenzione restano le nostre migliori armi”.

Leggi anche —-> Covid-19, bollettino 5 settembre: 1695 contagi e 16 morti