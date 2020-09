Preoccupa la legionella a Busto Arsizio. I casi sono saliti a 16 e c’è un morto (che aveva patologie pregresse). Il sindaco invita a mantenere la calma

Negli ultimi tempi, si sente sempre più spesso parlare di legionella in diversi comuni italiani. L’ultimo è Busto Arsizio, dove sono stati registrati 16 casi nelle ultime settimane, di cui uno mortale (si trattava però di un anziano con patologie pregresse). Il batterio sta iniziando a preoccupare i cittadini, ma a invitare alla calma ci ha pensato il sindaco Emanuele Antonelli.

Tramite un post sulla sua pagina Facebook, infatti, il primo cittadino ha parlato di una situazione sotto controllo. “Dobbiamo stare tranquilli! Ho parlato tutta la serata di ieri con le autorità sanitarie, in modo da fornirvi tutte le informazioni” si legge nel post: “I 15 casi sono in osservazione, nessuno è in pericolo di vita e nessun decesso è attribuibile alla legionella“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Berlusconi, il bollettino di oggi: “Cauti ma ottimisti”

Legionella a Busto Arsizio, deputata Forza Italia: “Bisogna intervenire”

La notizia dei 16 casi di legionella già accertati a Busto Arsizio sta allarmando un po’ tutti. Nonostante le rassicurazioni del sindaco Antonelli – che parla di situazione sotto controllo – la deputata di Forza Italia Maria Teresa Baldini si è rivolta direttamente al governo. “Questo caso merita un intervento da parte del governo nazionale” ha dichiarato la deputata: “Bisogna fermare sul nascere la diffusione di questo batterio che, tra l’altro, colpisce anche il sistema respiratorio“.

Un’emergenza che rischierebbe di aggravare quella legata al Covid-19. “Necessaria bonifica degli impianti idrici e fognari” ha proseguito la Baldini: “Considerando poi che il tutto sta avvenendo in Lombardia – tra i territori maggiormente colpiti dal Coronavirus – il governo dovrebbe agire in maniera ancor più celere“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Vaccino Coronavirus, Sanofi: “Costo? Meno di 10 euro a dose”