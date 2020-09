Informazione online, Web365 non si ferma più: ecco tutta la classifica aggiornata secondo quelli che sono i dati di Comscore.

Web365 non si ferma più e continua a scalare posizioni nella classifica dell’informazione online, relativa al mese di luglio 2020. Secondo quelli che sono i dati di Comscore (società specializzata nell’analisi del traffico sul web), il network comprendente anche Inews24.it guadagna un’altra posizione rispetto a giugno e adesso occupa la settima posizione in questa speciale graduatoria. I portali del network hanno raggiunto la bellezza di 18,235 milioni di utenti unici nel mese in questione, con un aumento percentuale dell’1%.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Web365 si conferma tra i leader dell’informazione online: la classifica di giugno di comscore

Web365, continua la risalita in classifca

Web365, dunque, continua a sorprendere e adesso punta a conquistare la sesta posizione della classifica dell’informazione online. Il network precede giganti dell’informazione, come Gazzetta dello Sport, Sky Sport, Sky TG 24 e altri ancora. Dello stesso gruppo fanno parte anche i siti Amoreaquattrozampe.it; Bloglive.it; Calciomercato.it; Calciomercatoweb.it; Calciomercatonews.it; Chedonna.it; Checucino.it; AsRomalive.it; Ck12.it; Leggilo.org; Direttagoal.it; Interlive.it; Livescore24.it; Lalucedimaria.it; Juvelive.it; Napolicalciolive.it; Meteoweek.com; Sologossip.it; Tuttomotoriweb.it; Milanlive.it; Serieanews.com; Ricettasprint.it; Seriebnews.com; Newsnotizie.it; Youmovies.it; Viagginews.com; Universomamma.it e Yeslife.it.