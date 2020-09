Francia, morti due militari francesi durante un intervento nel Mali. Un terzo è rimasto ferito ma è fuori pericolo. Ecco cosa è successo in queste ore sul fronte africano.

Francia, due militari francesi sono stati uccisi quest’oggi in Mali durante una missione. Ad annunciarlo è direttamente la presidenza francese, informando di un terzo soldato rimasto ferito ma fortunatamente fuori pericolo.

Francia, morti due militari in missione

I tre appartenevano all’equipe della forza transalpina Berkhan operativa nella regione africana del Sahel: sono stati colti di sorpresa da un ordigno mentre erano nel furgone. I primi due sono morti sul colpo, mentre l’altro si è miracolosamente salvato.

Il lutto arriva proprio nel giorno dei 150 anni della III Repubblica, omaggiata ieri sera al Panthéon, con la presenza ovviamente del presidente Emmanuel Macron. Leader politico che intanto via Facebook, si è pronunciato anche su un altro versante politico che riguarda il Paese: quello mediorientale.

“L’Iraq sta passando un periodo di sfide. Se la sconfitta è stata fatta dal Califfato regionale dell’ISIS, ci sono alcuni jihadisti che sono una minaccia per il popolo iracheno, per tutta la regione e per noi. La guerra ha lasciato dopo l’esodo della popolazione. La sfida è quella di ripristinare il controllo e stabilizzare la popolazione e le regioni a lungo termine e risolverla senza che l’ISIS controlli di nuovo su qualsiasi territorio”, ha infatti tuonato il presidente.

La Francia, dunque, dichiara la sua ottale ostilità verso l’ISIS: “Abbiamo di nuovo confermato la nostra determinazione a combattere i jihadisti sotto l’alleanza internazionale. In questo contesto regionale di tensione, mi sono assicurato che la Francia completa sostiene la strategia della sovranità in Iraq”.

