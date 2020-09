Formula 2, Mick Schumacher trionfa nella prima gara di Monza. Quattordici anni fa sulla stessa pista l’ultima vittoria del padre con la Ferrari

Nel nome del padre e sembra quasi un segno del destino. Perché nel giorno più brutto della Ferrari a Monza, mai così male nella storia, arriva un sorriso firmato Mick Schumacher. Il 10 settembre 2006 Michael Schumacher aveva vinto l’ultima volta il GP d’Italia con la Ferrari (davanti a Raikkonen e Kubica). Oggi è toccato al figlio in Formula 2 e sembra un segno del destino.

Ancora di più perché ad assistere alla gara c’era pure Mattia Binotto che almeno per un’ora ha dimenticato i guai delle Rosse. Con la Dallara del Prema Racing, il 21enne figlio d’arte ha ricordato da vicino il padre. Non era la prima volta per lui, era già successo l’anno scorso sempre in Formula 2 ma all’Hungaroring, ma qui è un’altra storia anche senza pubblico.

Sul podio con Schumi Jr. anche l’italiano Luca Ghiotto (Hitech Grand Prix) e il danese Christian Lundgaard (ART Grand Prix), rispettivamente secondo e terzo. In classifica generale, Schumacher è terzo con 131 punti, tre soli in meno del britannico Callum Ilott (UNI-Virtuosi Racing) e del russo Robert Shwartzman (suo compagno nel Prema Racing), come lui piloti della Ferrari Driver Academy.

Mick Schumacher è pronto per il grande salto, entro fine anno un test con l’Alfa Romeo di Formula 1

Mick Schumacher arriverà in Formula 1? Sono molti quelli pronti a scommettervci e potrebbe succedere già nei prossimi mesi. Frédéric Vasseur, Team Principal dell’Alfa Romeo, nei giorni scorsi ai microfoni di Sky Sport Germany ha sganciato la bomba. Il progetto infatto è quello di fargli provare una vettura di F1 ancora prima che finisca questa stagione.

Vasseur è convinto he sia pronto: “Mick sta facendo un’ottima annata, credo che avrà l’occasione di provare una Formula 1 prima della fine di questa stagione. Ci sono ancora 6 gare prima della fine del suo campionato e vedremo cosa succederà”.

Da due anni fa parte del progetto della Ferrari Driver Academy e sta lottando per il mondiale. Ma soprattutto ha idee chiare: “Per me l’importante è continuare a credere che ce la farò. Se il mio posto è in Formula 1, quel giorno arriverà”.