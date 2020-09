Si sono concluse le qualifiche del GP di Formula 1 in programma a Monza. Ennesima pole position per Hamilton, malissimo le Ferrari

È il weekend che ogni appassionato di Formula 1 aspetta, quello del GP d’Italia. A Monza, i piloti si sono dati battaglia per registrare il miglior tempo e partire dalle prime posizioni in gara. Nonostante il periodo disastroso, c’era grande attesa per le Ferrari di Leclerc e Vettel, ma a dominare è stato ancora una volta Lewis Hamilton.

Suo il miglior tempo, che gli è valso l’ennesima pole position stagionale. Il suo compagno di scuderia Valtteri Bottas partirà invece dalla seconda posizione. Il promesso sposo della Ferrari Carlos Sainz conquista un ottimo terzo posto in griglia di partenza, mentre gli attuali piloti della Rossa deludono ancora. Vettel esce al Q1, mentre Leclerc è riuscito a resistere solamente fino al Q2.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, ora è Ufficiale: se ne va un big

Formula 1, Leclerc: “Era il meglio che potessi fare”

Altro weekend che si prospetta amarissimo per le Ferrari dl Leclerc e Vettel. Nonostante l’aria di casa, anche questo GP di Formula 1 a Monza sarà molto complicato. Le qualifiche hanno messo in luce tutte le difficoltà della Rossa, con i due piloti usciti al Q1 e al Q2. Poco dopo il termine delle qualifiche, Leclerc ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. “Era il meglio che potessi fare, ma chiaramente non posso essere contento della tredicesima posizione“.

Anche Vettel – uscito al Q1 – ha detto la sua sulle peggiori qualifiche della Ferrari nella storia di Monza. “Weekend non compromesso, domani può succedere di tutto. Purtroppo c’erano troppe macchine in pista, usciti dai box siamo rimasti bloccati“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Milan, movimenti a centrocampo: la situazione