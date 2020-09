Incredibile ma vero: eMule si aggiorna. Il noto software dedicato al file sharing peer-to-peer torna a far parlare di sé a distanza di dieci anni

Forse non tutti se lo ricordano, ma per anni eMule è stato un punto di riferimento per tutti gli utenti di internet. Si trattava, in poche parole, di un software gratuito che permetteva di scaricare centinaia di migliaia di canzoni, film, videogiochi, libri ecc. Il tutto con la tecnologia di file sharing peer-to-peer.

Con l’avvento dei vari software aggiornati, eMule è stato velocemente accantonato. Il “mulo”, infatti, molto spesso non garantiva un download sicuro. A chi non è capitato di voler scaricare un tipo di film, e di trovarsi alla fine tutt’altro? Nonostante questo però, a distanza di ben 10 anni, gli sviluppatori hanno deciso di rilasciare un nuovo aggiornamento.

eMule, nuovo aggiornamento disponibile: non succedeva da 10 anni

Gli sviluppatori di eMule hanno incredibilmente deciso di aggiornare il software, a ormai 10 anni dall’ultima volta. Una scelta sicuramente discutibile, considerando che ormai sono ben pochi gli utenti che bazzicano ancora su quel tipo di tecnologia di sharing peer-to-peer. Alla fine, si tratta di un ormai tradizionale update riguardante la sicurezza e la manutenzione del programma. Ma sicuramente è una notizia che farà piacere a tutti i nostalgici dell’internet di un tempo.

Ovviamente, questo non presuppone un ritorno di eMule ai vecchi fasti. Ormai esistono troppi software di download più sicuri e completi, che offrono ben più funzioni in maniera semplice e gratuita. Sul forum ufficiale è possibile leggere tutte le informazioni relative all’ultimo update.

