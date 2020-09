Covid-19, Galli ha parlato della complessa situazione nella quale ci troviamo e soprattutto delle scelte politiche intraprese.

Covid-19, Galli ha parlato della situazione e del numero crescente dei contagi che si stanno registrando in tutta Italia. Il noto ed esperto infettivologo è stato uno dei primi a lottare in prima fila insieme a degli esperti per comprendere e combattere la malattia originaria di Wuhan. Promotore delle line guida imposte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, Galli ha parlato della difficilissima situazione in cui si trova l’Italia. Ogni giorno, infatti, il Paese registra un numero di casi sempre maggiore, che sta portando tutti ad essere preoccupati. Perché a causa dei rientri dalle vacanze e dai viaggi, molti stanno portando il virus, spesso anche in modo inconsapevole dati i tanti asintomatici che giorno dopo giorno si registrano. Della situazione ha parlato un esperto come il dottor Galli.

Covid-19, Galli: “Votare e aprire le scuole a settembre è pericoloso”

Massimo Galli, infettivologo che lavora in collaborazione con l’Ospedale Sacco di Milano, ha detto la sua sulla situazione attuale, che non è proprio delle più rosee. Interrogato da La Stampa, il professore ha affermato che la situazione è piuttosto critica e sono state fatte delle scelte non del tutto condivisibili. Perché ora che si lotta in ogni modo per tornare alla normalità, riaprendo tutto e dando importanti libertà, si rischia seriamente di perdere tutto. Per il Professor Galli, ad esempio, è molto pericoloso andare con le elezioni nei prossimi giorni, dato che il rischio di assembramento e di contagi aumenta inevitabilmente. Il virologo però è anche contro all’apertura delle scuole, dato che pensare di far rispettare tutte le regole ai bambini è assolutamente “utopico”.

