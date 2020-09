Italia, Conte ha parlato della situazione italia e ovviamente anche dell’ipotesi di un nuovo lockdown in futuro dato l’aumento costante degli infetti.

Il Covid-19 continua a spargersi in tutto il mondo con una velocità preoccupante. I Paesi della Terra stanno lottando contro l’epidemia di Wuhan, cercando di placare la situazione e contenere il problema. Ogni giorno, soprattutto in Italia e Francia, però, la situazione peggiora. I numeri narrano di una realtà che è sempre più problematica e di contagiati che aumentano ad un ritmo costante e anche preoccupante. Per questo motivo nelle ultime settimane si è tornato a parlare dell’ipotesi di un nuovo lockdown. Per cercare di limitare il contatto tra persone, gli assembramenti e di conseguenza la possibilità che la malattia prosegua la sua traiettoria ascendente sul grafico dei contagiati. A rendere il tutto ancora più complicato è la scuola, che a breve inizierà in tutta Italia e che potrebbe portare tantissimi altri problemi. Avere tanti ragazzi e bambini in un solo istituto aumenta a dismisura la possibilità che la malattia possa circolare e creare nuovi focolai tra persone piuttosto fragili come i piccini.

Italia, Conte sicuro: “Niente più lockdown, corriamo in sicurezza”

Nelle ultime ore il presidente francese Macron ha affermato di non poter escludere un nuovo lockdown in futuro. La Francia, infatti, continua a vedere il numero dei contagiati aumentare e addirittura ha registrato un aumento di 8900 casi in sole 24 ore. Per questo in molti si aspettano che prima o poi anche il Presidente Conte possa fare affermazioni simili, ma il politico italiano tiene duro e non demorde. La sua voglia di cercare di portare il Paese sulla strada della normalizzazione è molto forte e non permette incertezze. Il politico ha infatti affermato che “possiamo affrontare l’autunno con fiducia, senza un nuovo lockdown”, ha affermato ai microfoni de Il Fatto Quotidiano. “Apertura degli stadi? Non credo sia consono“.

