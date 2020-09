Coronavirus, la Gran Bretagna rischia una fuga di medici. Un sondaggio del ‘Guardian’ dimostra la totale insoddisfazione per le misure adottate

Sondaggio shock in Gran Bretagna. Secondo il quotidiano ‘Guardian’ più di mille medici stanno valutando di abbandonare il servizio sanitario nazionale e trasferirsi all’estero a causa. La causa? Solo la cattiva gestione della pandemia da Coronavirus che ha portato avanti il governo guidato da Boris Johnson.

Molti dei medici sondati avrebbero chiaramente espresso la loro frustrazione per l’impossibilità di lottare ad armi pari con la malattia. E così una buona fetta della sanità pubblica rischia di sparire. C’è chi pensa di trasferirsi nel settore privato, chi di cercare fortuna in un altro Paese e chi di prendersi un periodo di pausa.

L’inchiesta è stata condotta dalla Doctor’s Association UK e sono stati intervistati 1.758 medici in tutto il Regno Unito. Ben 1.214, pari al 69% hanno risposto che “la pandemia e il suo trattamento da parte del governo dei medici in prima linea li stanno spingendo a lasciare la sanità pubblica. E 1143 (il 65%) pensa che nel prossimo futuro sarà fuori da NHS, il sistema di sanità pubblico.

Numeri importanti, sommati al fatto che il settore è già pesantemente sotto organico. Tre medici su quattro lamentano il mancato aumento di stipendio, soprattutto per gli specializzandi e i medici di base. Ma alla base dei malumori ci sarebbero anche la mancanza di dispositivi di protezione individuale nel picco del Covid-19 e il divieto per i medici di poter parlare pubblicamente .

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gran Bretagna, ministro avverte: “Secondo lockdown? È possibile”

Gran Bretagna, i numeri dei contagi tornano a salire e c’è uno scenario tragico in vista per il prossimo autunno

Nelle ultime 24 ore il Regno Unito ha fatto registrare 1.813 nuovi casi di contagio da Coronavirus ed erano stati 1940 il rgiorno prima. Come a dire il numero più alto dal 30 maggio scorso. Ma soprattutto c’è uno studio del governo che inquieta la polazione britannica. Secondo il peggiore degli scenari possibili, un secondo picco di contagi da Covid 19 tra autunno e inverno potrebbe causare fino a 85 mila morti. Più del doppio di quelli registrati fino ad oggi, circa 42mila.

Lo studio è stato girato alla Bbc da una fonte governativa, e spiega che se il Paese dovesse di nuovo entrare in loockdown sono pronte misure drastiche, ma non la chiusura delle scuole. I prossimi mesi sono ritenuti più pericolosi per un secondo picco di contagi, in rapido aumento nelle ultime settimane.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24