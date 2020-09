Altroconsumo ha stilato la classifica degli operatori telefonici seguendo i livelli di soddisfazione da parte degli utenti: male Tim e Wind-Tre

Altroconsumo ha condotto un’indagine, prendendo a campione 28 mila persone, grazie alla quale ha potuto stilare una classifica degli operatori telefonici preferiti in Italia. I criteri utilizzati prevedono una scala di soddisfazione da 50 a 100 in cui il punteggio finale è la media tra la soddisfazione globale e la soddisfazione internet.

Un punteggio tra 50 e 64: soddisfazione media

Un punteggio tra 65 e 74: soddisfazione buona

Un punteggio tra 75 e 100: soddisfazione ottima.

Classifica operatori telefonici, Ho. al primo posto

Al primo posto della classifica c’è la Ho., fondata nel 2017 e facente parte della Vodafone Enabler Italia, grazie ad una soddisfazione globale pari ad 82 punti. Segue la Coopvoce con lo stesso punteggio, ma con una soddisfazione Internet di 76 rispetto ai 78 della Ho. Chiude il podio Iliad, maestra nelle offerte a basso costo, con 77 punti.

Ci sono poi Fastweb, Tiscali e Kena Mobile con un risultato di 74. In fondo alla classifica Tim e Wind-Tre, la cui pecca risiederebbe nei cattivi servizi riguardanti la rete dati mobile.

Sono ormai anni che la Tim, pur essendo leader nel campo della trasmissione delle telecomunicazioni, per quel che riguarda la telefonia mobile negli ultimi anni ha perso terreno nei confronti dei competitors. Questo in quanto le offerte restano meno economiche rispetto alle altre ed i servizi non sono migliori.

