Calciomercato Napoli, ora è Ufficiale: se ne va un big. De Laurentiis ha raggiunto l’accordo per la prima cessione illustre

Dopo cinque stagioni e la conquista della Coppa Italia e della Supercoppa italiana, Allan lascia il Napoli. Ora è ufficiale il trasferimento del centrocampista brasiliano all’Everton, dove ritroverà Carlo Ancelotti. Il classe ’91 era arrivato in Italia otto anni fa, scoperto dall’Udinese e autore subito di prestazioni degne di nota. Nel corso dei campionati si è attestato come uno dei migliori recuperatori di palla della Serie A, un mediano di qualità e anche discreta qualità. Una pedina utilissima per lo scacchiere di ogni allenatore, perfettamente esaltato sia ai tempi di Sarri che proprio con Ancelotti. Ultimamente, dopo il litigio con Edoardo De Laurentiis, figlio del presidente Aurelio, era finito ai margini della squadra di Gattuso, cercando ripetutamente di essere ceduto. Alla fine l’ha spuntata l’Everton per una cifra complessiva di 28 milioni (25 più 3 di bonus), ben al di sotto dei 50 offerti dal Psg nel gennaio del 2019.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, contatti in corso con Cavani: la situazione

Calciomercato Napoli, ora è Ufficiale: Allan ai saluti

La squadra inglese ha dato l’ufficialità dell’arrivo di Allan attraverso il proprio sito internet, confermando di aver sottoscritto con il centrocampista un contratto fino al 2023.

L’Everton ha diffuso anche le prime parole del brasiliano: “Sono arrivato in un club ricco di storia in Premier League. Ancelotti è garanzia di ambizione e ha fatto di tutto per portarmi qui. La grandezza della squadra e il nome dell’allenatore mi hanno convinto a trasferirmi. Le mie caratteristiche sono il recupero palla e l’aggressività. Spero di dare il massimo e conquistare in breve tempo i miei nuovi tifosi. Speriamo insieme di conquistare dei trofei e di toglierci delle soddisfazioni. Ci metterò il massimo impegno“.

A 29 anni Allan si confronterà con il campionato europeo più competitivo, nel tentativo di ritrovare quel sorriso smarrito negli ultimi mesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, movimenti a centrocampo: la situazione