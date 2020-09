Calciomercato Milan. La squadra rossonera non ha intenzione di mollare il ritmo di fine campionato, per questo Maldini e Pioli stanno lavorando senza freni

Un Milan scatenato sul mercato. Dopo il rinnovo di Ibrahimovic, l’acquisto di Brahim Diaz ed il colpaccio Tonali, non è finita qui. La società, con l’aiuto costante e di Paolo Maldini che lavora fianco a fianco con mister Pioli ha le migliori intenzioni per questa stagione. Una stagione che, al di là delle avversità, ha visto un finale per i rossoneri stratosferico. È proprio sulla scia della fine del campionato scorso che Pioli ed i suoi ragazzi vogliono conquistare i primi posti.

Per ingranare la marcia, c’è bisogno di quei pochi innesti che perfezionino lo spogliatoio. Tre colpi già portati a casa: Ibrahimovic, Diaz e Tonali, ma c’è ancora un bel lavoro da fare. Tuttavia, come ogni società, per comprare bisogna vendere e, a quanto pare, qualcosa si sta muovendo a centrocampo.

Calciomercato Milan, Bakayoko in rossonero… oppure no?

La società del Milan non vuole rinunciare a Bakayoko preso in prestito dal Chelsea nel 2018. La trattativa per il giocatore, infatti, sembrava essere soltanto in discesa, tuttavia c’è stato qualche palese rallentamento. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, i contatti tra la società ed il giovane centrocampista francese sono attualmente in fase di stallo. Lo stesso Bakayoko è intenzionato a rivestire la maglia rossonera, ma il Chelsea ha messo un muro di pretese difficile da sfondare.

Dunque il Milan ha iniziato a sondare il terreno per qualche alternativa al giocatore francese: sul taccuino di Maldini altri due nomi. Si tratta di Florentino Luis, classe ’99 in forza al Benfica e Soumarè, nome non nuovo al mercato italiano perché spesso accostato al Napoli.