Calciomercato Juventus: contatti in corso tra la dirigenza ed Edinson Cavani che potrebbe essere il prossimo rinforzo in attacco

Nelle ultime settimane in casa Juventus tiene banco la questione legata al sostituto del partente Higuain, colui che dovrà completare il tridente d’attacco insieme a Dybala e Ronaldo. Inizialmente si era parlato di Milik che, con l’addio di Sarri in favore di Pirlo, è stato abbandonato come obiettivo. Quest’ultimo, però, è finito nel mirino della Roma che prima di acquistarlo attende la cessione di Dzeko proprio alla Juventus.

Il bosniaco è infatti una richiesta del nuovo tecnico e, proprio quando la trattativa sembrava essersi conclusa, il caos in casa Barcellona ha frenato tutto. I bianconeri in quel momento hanno iniziato a valutare la possibilità di prendere Luis Suarez, di un anno più giovane e più forte, ma le questioni legato all’ingaggio, al passaporto ed al dietrofront di Messi hanno quasi del tutto azzerato le speranze di arrivare al Pistolero.

Ora, secondo quanto riferito da Sky Sport, si starebbero susseguendo contatti con Cavani ed il suo agente. Quest’ultimo è svincolato e non è riuscito a trovare l’accordo per il passaggio al Benfica a causa delle alte richieste d’ingaggio (10 milioni annui). Nei prossimi giorni questa intricata situazione sarà sicuramente più chiara.

Calciomercato Juventus, non solo acquisti: serve cedere

La Juventus, oltre ad acquistare, deve nel frattempo snellire anche la rosa con le cessioni di alcuni esuberi. Al momento, dopo la cessione definitiva di Matuidi in Mls, è arrivata l’ufficialità del rinnovo del prestito di Perin al Genoa. Il direttore sportivo Paratici sta lavorando anche al trasferimento temporaneo di Romero all’Atalanta, mentre Higuain potrebbe finire al DC United o all’Inter Miami di Beckham. Vicino anche l’addio di Khedira con cui si starebbe discutendo di una rescissione con buona uscita.

