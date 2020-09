L’Inter per il prossimo colpo di calciomercato starebbe pensando ad un attaccante del Napoli: l’affare potrebbe facilmente concretizzarsi

Negli ultimi giorni le voci hanno insistito di un colpo epocale in attacco da parte dell’Inter dopo l’annuncio ufficiale dell’addio di Messi. Dopo una settimana in cui il nome della Pulce ha sommerso il mondo dei media, quest’oggi il calciatore ha confermato la presenza per un altro anno in blaugrana per evitare scontri in tribunale. I nerazzurri dovranno quindi rinunciarci, ma probabilmente lo avevano già fatto per una questione economica.

Ora l’obiettivo principale lì davanti resterebbe l’esperto Dzeko della Roma che, però, è vicinissimo ad approdare alla Juventus. Per questo motivo l’amministratore delegato vorrebbe consegnare a Conte un suo ex calciatore. Si tratterebbe di Fernando Llorente, attualmente di proprietà del Napoli, che è sulla lista dei cedibili. L’affare non dovrebbe essere complicato, ma la dirigenza si riserva del tempo per riflettere meglio.

LEGGI ANCHE—> Nations League, Italia-Bosnia 1-1: highlights e pagelle del match

Calciomercato Inter, un mese fa la proposta per Chiesa: risposta folle dei viola

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’offerta dell’Inter per Federico Chiesa risalirebbe ad un mese fa. L’Ad Marotta però sarebbe rimasto allibito ad ascoltare la controproposta dei Viola per cedere il proprio pupillo. A quanto pare, Commisso avrebbe chiesto ben 90 milioni di euro.

Ora, per evitare rotture con il calciatore, il prezzo sarebbe calato a 70 milioni. I nerazzurri però reputano ancora troppo alto l’investimento per un calciatore del genere ed il Milan, così come accaduto per Tonali, starebbe avanzando indisturbato. L’alternativa del biscione porterebbe a Boga del Sassuolo, su cui ci sono anche Napoli, Roma ed Atalanta ed il cui costo è di circa 30-35 milioni di euro.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Milan, Maldini incontra il calciatore portoghese: i dettagli