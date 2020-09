Se qualcuno ancora ci sperava, ormai non ci resta che accettare la dura realtà. Stefano De Martino e Belen Rodriguez si dicono addio

È da fine lockdown che la coppia composta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino finisce puntualmente sulle copertine dei gossip. Come precedentemente raccolto, i due hanno litigato durante la quarantena, per un motivo non certo, ma quello più vociferato è la troppa ossessione ed invadenza della famiglia Rodriguez. Qualcuno ha parlato di tradimenti che non sono mai stati smentiti, a parte quello con Alessia Marcuzzi dal ballerino napoletano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: è crisi

Fatto sta che la famiglia Rodriguez non sta passando un ottimo momento, anche Cecilia, sorella di Belen è in rottura con il fidanzato Ignazio Moser, tanto da presentarsi al Festival del Cinema di Venezia da sola. È evidentemente ora di cambiare aria per la famiglia argentina che, attualmente, si fa forza su sé stessa.

LEGGI ANCHE > > > Belen Rodriguez, duro sfogo della madre: “Basta con questo amore mio”

Stefano De Martino, addio Belen: trasloca a Milano

Se c’è stato un barlume di speranza, in qualche momento, che Stefano De Martino e Belen Rodriguez potessero tornare insieme, quest’ultimo è stato definitivamente oscurato. Com’è noto, la coppia viveva a Milano, in un appartamento in centro, nel Giardino Sospeso, insieme a loro figlio, Santiago. Il ballerino napoletano, ha abbandonato casa e sta traslocando poco vicino. Ha deciso, infatti, di prendere casa da solo, ma di restare vicino al figlio per poterlo vivere quanto più possibile ed essere un padre presente.

Tantissimi gli scatti che sta mostrando sui social Stefano De Martino, entusiasta, del nuovo arredamento di casa. Sebbene la coppia resterà vicina geograficamente, la lontananza è ormai definitiva: è rottura totale.

LEGGI ANCHE > > > Diletta Leotta super: top scollatissimo e shorts invisibili – FOTO