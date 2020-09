Parole al veleno quelle di Donald Trump contro Joe Biden. Per il tycoon, il rivale democratico usa la mascherina perchè ha problemi.

Mancano solamente due mesi alle elezioni Usa 2020, eppure la corsa alla Casa Bianca già è infiammata. Tra la gestione Coronavirus e le rivolte per la brutalità della Polizia, Donald Trump è chiamato a ribaltare i sondaggi, che al momento lo vedono dietro al candidato democratico, Joe Biden. Un’impresa non facile quella di Trump, visti anche i numerosi scivoloni di questo 2020.

Così il tycoon ha deciso di passare agli attacchi personali contro Joe Biden. Inaspettatamente, ma neanche troppo, Trump ha puntato il dito nuovamente contro il leader democratico. Il motivo dell’attacco è l’utilizzo della mascherina da parte di Biden. Così il 45esimo presidente americano ha affermato: “Ha problemi, la mascherina gli dà sicurezza“.

Il tutto ad un comizio in Pennsylvania, in cui gran parte dei suoi sostenitori era senza mascherina. Ma non solo, infatti Trump ha poi rincarato la dose affermando di non aver mai visto un uomo a cui piace così tanto la maschera. Un attacco quasi infantile, che però ha infiammato la platea della Pennsylvania.

Trump contro Biden: “Non è con la polizia, risolvo io i problemi”

Ma Trump non ha attaccato Biden solamente per il suo uso della mascherina. Infatti il presidente americano, già nei giorni scorsi aveva sferrato pesanti accuse nei confronti del suo rivale. Infatti per il tycoon Biden non è con la polizia. Poi il 45esimo presidente americano, sicuro di sè, ha affermato che sarà lui a risolvere i problemi del Paese. Poi Trump si è schierato contro i manifestanti di Kenosha, scesi per strada dopo l’uccisione di Jacob Blake. Infatti per Trump i manifestanti fanno del terrorismo interno e non proteste pacifiche.

Nonostante la rincorsa alla rielezione, Trump al momento è ancora dietro al suo rivale. Infatti secondo quanto riportato dalla Grinnell University, al momento il candidato democratico Joe Biden è avanti con il 49% di preferenze. Mentre invece l’attuale presidente è fermo al 41%, per gli esperti però il tycoon ha più carte da giocare. Inoltre Biden trova il zoccolo duro dei suoi sostenitori tra la popolazione femminile statunitense. A rivelarlo è sempre il sondaggio del Grinnell College, che ha rivelato quanto il candidato democratico sia gradito dalla popolozione femminile Usa.

L.P.

