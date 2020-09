The Witcher 3 tornerà a farsi giocare anche sulle nuove console che a breve vedremo sul mercato. Il famosissimo RPG infatti sarà disponibile in versione next-gen.

The Witcher 3 è stato senza dubbio uno dei giochi più importanti ed interessanti di questa generazione. Il videogames della compagnia polacca CD Project Red ha spinto lo studio da una piccola compagnia autofinanziata ad una delle softwarehouse più amate del mondo. Le avventure di Geralt Di Rivia sono figlie dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski. Il gioco è il terzo capitolo sviluppato dalla CD Project Red, ed uscì ufficialmente su console nel maggio del 2015. Il videogame è il più premiato della storia, con oltre 800 premi vinti, superando abbondantemente i 250 di The Last Of Us. Il videogames è stato un successo enorme, con critiche positive e valutazioni eccellenti che sono piovute da parte della stampa specializzata e dei tantissimi videogiocatori che hanno acquistato e spolpato l’enorme gioco.

The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X: l’annuncio di CD Project Red

The Witcher 3 narra le vicende del witcher Geralt Di Rivia, che finalmente recupera la memoria e si mette alla disperata ricerca di Ciri. Il mondo di gioco è assolutamente enorme e permette un’esperienza rarissima nel medium. I dialoghi sono scritti in modo magistrale e anche la missione secondaria opzione più sciocca si rivela in realtà tremendamente interessante e stuzzicante. Le scelte del giocatore influenzeranno il mondo di gioco e molto spesso si verrà a patti con il proprio codice d’onore e con la realtà: non sempre una scelta buona finisce con un lieto fine. CD Project Red ha annunciato che il gioco sarà disponibile anche per Playstation 5 ed Xbox Series X. Una notizia ancora più interessante è il fatto che questa versione aggiornata sarà gratuita per chi possiede già il titolo. Chi possiede già il gioco su PC, PS4 o Xbox One potrà scaricare in modo gratuito la nuova versione del gioco per next gen. Un annuncio che ha mandato in visibilio i fan storici della saga che ha per protagonista lo strigo Geralt.

