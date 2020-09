Salerno, ritrovata donna morta in un pozzo: ipotesi omicidio. Si tratta di Luana Rainone, scomparsa circa un mese fa. Sarebbe stata accoltellata

Questa mattina il corpo di una donna privo di vita è stato rinvenuto tra i paesi campani di San Valentino Torio e Poggiomarino. I due centri tra la provincia di Salerno e quella di Napoli, erano rimasti scossi per la scomparsa della vittima proprio il mese scorso. Luisa Rainone, originaria di Sarno, è stata trovata avvolta da una coperta dentro un pozzo. Questo ha fatto subito abbandonare agli inquirenti la pista del suicidio. Sul copro sono stati ritrovati pesanti ferite che lasciano ipotizzare un accoltellamento. Ha preso corpo l’ipotesi dell’omicidio e i carabinieri stanno indagando sull’accaduto, cercando di ricostruire i fatti degli ultimi 30 giorni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Berlusconi ricoverato al San Raffaele per accertamenti

Salerno, ritrovata donna morta in un pozzo: si tratta di Luisa Rainone

A condurre le indagini sono i carabinieri dell’arma di Nocera Inferiore, coadiuvati dagli uomini della sezione scientifica. Le forze dell’ordine avrebbero già individuato un sospettato che verrà sottoposto ad interrogatorio a breve. Il magistrato ha aperto un fascicolo e si attende l’esito degli esami autoptici sul corpo della donna. La vittima, Luisa Rainone aveva 31 anni ed era residente a San Valentino in Torio, pur essendo originaria di Sarno. Non si avevano più sue notizie dallo scorso 23 luglio. Era sparita da casa lasciando il marito e una figlia piccola senza lasciare tracce. Proprio il consorte aveva lanciato l’allarme non vedendola tornare. La famiglia aveva diffuso diversi appelli alla popolazione locale di comunicare qualsiasi indizio potesse essere utile alle forze dell’ordine.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Agrigento, migrante fugge dal centro di accoglienza: muore investito