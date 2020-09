Rimborso errato quello che ha emesso un negozio inglese ad una cliente che invece di ricevere 10 sterline ne ha ricevute ben 100mila.

Una cliente diverse settimane fa si era recata in un negozio per fare un reso. Un capo di abbigliamento dal valore di 9 sterline non le andava e ha quindi deciso di restituirlo. Quando è andata al negozio e ha completato la procedura per la restituzione, però, l’impiegato del locale ha fatto un errore madornale. Invece di restituire alla donna 9 sterline, ovvero 10 euro, ne ha restituite ben 90mila, ovvero 100mila euro. Una somma incredibile, della quale la donna si è accorta soltanto una volta arrivata a casa. Appena ha visto però la cifra sul proprio conto corrente, la 52enne Comfort Konadu non ci ha pensato due volte prima di muovere parte del denaro. 52mila euro della somma totale sono stati spostati sul conto corrente dei genitori, e poi un’altra parte su quella dei nipoti.

LEGGI ANCHE —> Leo Messi resta al Barcellona: “Qui è la mia vita”

Rimborso errato, 100mila euro invece di 10: cliente scoperta

Tuttavia un movimento bancario del genere difficilmente passa inosservato e appena il negozio si è accorto dell’errore ha subito denunciato la cosa alle autorità. La donna poche ore fa è stata condannata a 15 mesi di carcere dato che quello che ha fatto è stato illegale. Doveva avvisare subito il negozio dell’errore invece di cercare di far sparire il denaro su altri conti dei familiari. Intanto l’operatore del negozio che ha commesso l’errore è stato prima sospeso e poi definitivamente licenziato per il grosso danno che ha commesso. La donna ha provato inutilmente a difendersi sostenendo che pensava che la cifra del capo fosse quella, ma ovviamente il giudice non le ha creduto avendo comprato il capo per appena 9 sterline, riporta il Daily Mail.

LEGGI ANCHE —> Covid-19, bollettino 4 settembre: 1733 contagi e 11 morti