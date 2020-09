Continuano gli NBA Playoffs, con la vittoria dei Toronto Raptors sui Boston Celtics dopo una spettacolare Gara 3. Vincono i Clippers in Gara 1 sui Nuggets.

Altro giovedì notte in compagnia degli NBA Playoffs, che come sempre ci hanno offerto il grande spettacolo dei migliori cestisti al mondo. Una notte spumeggiante sia per i Toronto Raptors, che si sbloccano e sulla sirena battono i Boston Celtics (2-1 Celtics nella serie), sia per i Los Angeles Clippers che vincono Gara 1 contro i Denver Nuggets. Andiamo quindi a vedere i match nel dettaglio.

Si parte subito con il primo match della notte, quello tra Boston Celtics e Toronto Raptors. I Celtics vengono da un alquanto inaspettato 2-0 nella serie contro i campioni in carica, chiamati al riscatto. Così dopo una partita punto a punto, la spuntano proprio i canadesi che accorciano le distanze nella serie grazie ad una tripla sulla sirena di OG Anunoby.

Ma a guidare i Raptors alla vittoria, ci ha pensato il solito Kyle Lowry. Il veterano da Villanova, infatti, ha prodotto una performance da 31 punti, 8 assist e 6 rimbalzi, con coach Nick Nurse che gli ha concesso solamente due minuti di riposo durante l’arco del match. I Celtics invece sfiorano il 3-0 nella serie, nonostante un Kemba Walker in gran serata ed autore di 29 punti.

NBA Playoffs, i Los Angeles Clippers dominano Gara 1 contro i Denver Nuggets: è Leonard il traghettatore

Dalla parte Ovest del tabellone dei NBA Playoffs, invece, è iniziata la semifinale di conference tra i Los Angeles Clippers ed i Denver Nuggets. Partono subito col piede giusto i Clippers che si sbarazzano della franchigia del Colorado dominando in Gara 1.

I Nuggets, infatti, sono riusciti a tenere la partita in equilibrio solamente dopo il primo quarto. Poi è iniziato il Kawhi Leonard show, con il prodotto di San Diego State che ha dominato in lungo ed in largo, producendo 29 punti in solamente 32 minuti sul parquet. D’altra parte Denver non è riuscita a trovare in Jamal Murray il traghettatore visto nella serie contro gli Utah Jazz.

Il playmaker canadese incappa in una serata piena di ombre. Conclude la sua gara con un misero 5-15 dal campo e con solamente 12 punti a referto. Senza il suo top scorer e con un Nikola Jokic da solamente 15 punti ed appena 3 rimbalzi, Denver regala Gara 1 alla compagine losangelina, una delle contender più accreditate per il titolo NBA.

L.P.

Per altre notizie di Sport, CLICCA QUI !