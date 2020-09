Questa sera è andato in scena il match tra Italia e Bosnia Erzegovina, valido per il Gruppo 1 della Lega A di Nations League: highlights e pagelle

Italia e Bosnia questa sera sono scese in campo per il primo match del gruppo 1 della Lega A di Nations League.

La prima nitida occasione arriva al 12′ con Chiesa, la cui conclusione termina fuori di un soffio. Al 18′ invece è Insigne, sempre per l’Italia, a sfiorare il gol con una punizione che supera di poco la traversa. Il resto del primo tempo, scarno di emozioni, si spegne sullo 0-0.

La seconda frazione di gioco, invece, inizia in modo scoppiettante e nel giro di 5 minuti entrambe le nazionali falliscono due palle gol a testa. Al 57′, però, la Bosnia passa in vantaggio con Edin Dzeko: il bosniaco sfrutta un pallone carambolato in area e beffa Donnarumma alla sua destra. Dopo 10 minuti è Sensi ad agguantare il pareggio con un tiro che viene deviato in rete da Ibrahim Sehic.

Italia-Bosnia 1-1, le pagelle della gara

ITALIA

Donnarumma 6

Florenzi 6

Bonucci 6

Acerbi 6

Biraghi 6

Pellegrini 5,5 (dall’86’ Kean sv)

Sensi 7

Barella 6,5

Chiesa 6

Belotti 5,5 (dal 73′ Immobile 6)

Insigne 6,5

BOSNIA

Sehic 5,5

Cipetic 6

Sunjic 6

Sanicanin 6

Kolasinac 5,5

Cimirot 6,5

Hadziahmetovic 6 (dall’83’ Civic sv)

Gojak 6

Visca 6 (dall’86’ Milosevic sv)

Dzeko 7

Hodzic 5,5 (dal 77′ Besic 6,5)

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Italia-Bosnia >>>