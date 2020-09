Incendio divampato in provincia di Milano, ad Abbiategrasso, dove un’azienda è stata inghiottita dalle fiamme ed ha causato due feriti

Intorno alle ore 8:30 di questa mattina, venerdì 4 settembre, ad Abbiategrasso una nuvola nera di fumo e la puzza asfissiante ha svegliato l’intera comunità di 30mila abitanti. A prendere fuoco è il secondo piano di un edificio di via Brisconno, dove ha sede l’azienda ‘Lombardia H’. La ditta farmaceutica, che produce disinfettanti e prodotti a base di alcol, è stata in breve tempo avvolta dalle lingue di fuoco.

I vigili del fuoco, prontamente intervenuti sul posto, hanno avuto bisogno dell’intervento di 8 squadre, tra Milano e Pavia per domare le fiamme che, in poco tempo, hanno preso piede. Complici anche tutti i prodotti ed elementi presenti all’interno del laboratorio dell’azienda, che erano ad alta infiammabilità.

Milano, incendio in un’azienda: due feriti

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco che, insieme ad i Carabinieri successivamente arrivati sul posto, indagheranno sulle possibili cause dell’incendio. Con ogni probabilità, si tratta di un errore di laboratorio, una distrazione da parte dei dipendenti a causa della quale c’è stato un incendio non intenzionale. In ogni caso, sono state già avviate le indagini per stabilirne la causa, potrebbe trattarsi di un semplice incidente.

Al secondo piano dell’edificio, alle 8:30 del mattino, c’erano vari dipendenti: ad avere la peggio una donna di 24 anni ed un uomo di 32. I due sono stati prelevati dall’ambulanza e prontamente portati al Pronto Soccorso più vicino. Fortunatamente l’intervento tempestivo di tutte le forze impiegate nell’incendio ha concesso che i danni si riducessero al limite, sia per quanto riguarda l’edificio che per le persone che vi erano all’interno.