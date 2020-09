Leo Messi esce allo scoperto e comunica la sua decisione: almeno sino al prossimo anno, data di scadenza del contratto, non lascerà il Barcellona

Alla fine Leo Messi ha deciso di sposare la linea della tranquillità. Rimarrà almeno ancora un anno a Barcellona e presto gtornerà anche ad allenarsi con i suoi vecchi e nuovi compagni di squadra. Una decisione sofferta, ma figlia della lunga battaglia legale che poteva scatenarsi. E come ha spiegato lui in un’intervista esclusiva a Goal, “non andrei mai per vie legali contro il club della mia vita, ecco perché rimarrò qui”.

La voglia di rompere c’era e lui l’aveva detto al presidente Bartomeu mesi fa: “Ho fatto presente più volte al club della mia volontà di andare via per tutto l’anno. Ho sofferto molto durante gli allenamenti, nelle partite e nello spogliatoio. Volevo una nuova sfida e non per il risultato contro il Bayern in Champions. Lui mi ha sempre risposto che a fine stagione avrei potuto decidere se restare o andare via, ma non ha mantenuto la parola data”.

Ora Messi dovrà sottoporsi ai test anti-Covid come i compagni di squadra prima di ripartire. Per parte sua il club ha deciso di non infliggergli alcuna multa per il ritardo e per la mancata presentazione agli allenamenti. Ora toccherà a Ronald Koeman ricomporre anche il discorso tecnico.

🚨 WORLD EXCLUSIVE 🚨 Lionel Messi will NOT be leaving Barcelona, we can confirm. We sat down with the man himself to clear up a few things 🐐 Here’s what he had to say: pic.twitter.com/NfnhGpZpXc — Goal (@goal) September 4, 2020

Leo Messi aveva paura della guerra legale, ecco perché alla fine è rimasto

Messi nell’intervista ha spiegato che l’invio del burofax era per smuovere la situazione e per rendere ufficiale la sua voglia di addio. Se non lo avesse fatto, il club avrebbe pensato che le sue idee erano cambiate e invece la sua voglia di rompere c’era. Lui è convinto di essere nel giusto perché Bartomeu gli ha sempre detto di prendere una decisione a fine stagione, non a giugno. Ma in ogni caso non voleva litigare con il club.

Una posizione conciliante che in realtà cozzava contro quello che ancora oggi aveva detto il padre Jorge, suo agente. Lui continuava a dire che non considerava valida la clausola da 700 milioni per liberarsi e che loro erano nel giusto. Ma La Liga ancora una volta aveva detto no rimamendo ferma sulla sua posizione. E di fronte a quello che poteva scatenarsi, la famiglia Messi si è arresa.