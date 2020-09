L’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Aiea, ha comunicato che l’Iran ha superato di 10 volte oltre il limite le proprie riserve di Uranio

L’Iran ha superato di dieci volte oltre il limite le proprie riserve di uranio rispetto all’accordo sul nucleare firmato nel 2015. A comunicarlo è direttamente l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) che ha reso noti anche i numeri nel dettaglio. Il rapporto riferisce di 2105,4 kg di uranio stoccati rispetto ai 202,8 kg ammessi. Nel penultimo rapporto, realizzato a maggio, le riserve erano pari a 1.571,6 kg. Attualmente, il livello di arricchimento dell’uranio ha raggiunto inoltre il 4,5%, sopra il 3,67% consentito.

Iran, niente sanzioni: respinta la richiesta americana

Le riserve di acqua pesante invece sono tornate al di sotto della soglia massima ammessa di 130 tonnellate. Il Paese aveva cominciato a superare i limiti del Piano d’azione congiunto globale (Jcpoa), l’accordo firmato con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu più la Germania e l’Ue, in risposta al ritiro unilaterale nel 2018 ed alle sanzioni degli Stati Uniti. Erano, inoltre, state chieste azioni compensative agli altri partner.

In questa settimana, a seguito della riunione della Commissione congiunta dei paesi aderenti, è stata ribadita l’importanza di preservare l’intesa che viene considerata come l’elemento chiave dell’architettura di non proliferazione globale. E’ stata inoltre respinta la richiesta dell’America di reinserire sanzioni Onu contro Teheran dato che gli USA non sono più membri dell’accordo.

