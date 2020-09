Durante la fiera Ifa che si tiene ogni anno a Berlino, Huawei ha annunciato l’apertura di otto nuovi negozi in Europa. L’obiettivo è di aprirne 42 nei prossimi anni.

Huawei ha annunciato l’apertura di otto nuovi negozi in Europa. Un nuovo passo per l’azienda cinese che ha aperto il suo primo store nel Vecchio Continente nel 2017. L’annuncio è arrivato durante la fiera tecnologica Ifa che si tiene a Berlino.

Huawei, l’obiettivo è continuare a espandersi in Europa

Walter Ji, vicepresidente del gruppo Huawei Western Europe, ha dichiarato che “nell’ultimo decennio abbiamo investito 82 miliardi di dollari in Ricerca e Sviluppo per continuare a promuovere l’innovazione. Siamo al quinto posto assoluto nella classifica di investimenti industriali in questo settore in Europa nel 2019. Un impegno che cresce giorno dopo giorno”. Ji ha poi spiegato che la multinazionale punta ad aprire nei prossimi anni altri quarantadue store “con l’obiettivo di creare sempre più punti di contatto tra brand, prodotti e persone. Grazie a questa sempre più forte presenza sul territorio, Huawei potrà offrire centinaia di nuovi posti di lavoro, contribuendo a rappresentare parte integrante del successo e della crescita economica dell’Europa”.

Huawei, AppGallery è il terzo store di app al mondo

Durante la fiera si è anche parlato delle ottime perfomance di AppGallery, il negozio digitale Huawei “già terzo store di app al mondo, con 1,6 milioni di sviluppatori registrati, che corrispondono ad un incremento del 76% rispetto al primo semestre dello scorso anno” che registra “oltre 5.000 nuove app disponibili ogni mese sullo store”. Insomma il messaggio che l’azienda cinese ha voluto trasmettere, è che Huawei vuole penetrare sempre di più il mercato europeo per aumentare la sua leadership tecnologica. Una scelta che oltretutto sembra inevitabile vista la sempre più difficile situazione che la multinazionale sta scontando in America dopo essere stata inserita nella blacklist Usa da Trump.

