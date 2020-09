Formula 1, nemmeno l’aria di casa sveglia le Ferrari che sono indietro anche nella prima giornata di Monza. Hamilton e Bottas sempre davanti

L’aria di casa non risolleva le due Ferrari dalla crisi e non cambia i valori in campo. Nella prima giornata di Libere a Monza, Mercedes ancora una volta a fare le voce grossa con Bottas primo al mattino e Hamilton davanti al pomeriggio. L’inglese ha chiuso in 1″20’192 con 262 millesimi sul compagno e terzo Lando Norris davanti ad un sorprendente Pierre Gasly con l’Alpha Tauri.

Da lì in giù tutti abbastanza attaccati, quindi basterebbe un piccolo sforzo per risalire posizioni. Invece Charles Leclerc è nono a 1″3 e Sebastian Vettel dodicesimo a 1″5 (ma erano undicesimo e diciannovesimo al mattino). In più entrambi alla prima curva di Lesmo sono andati larghi: il tedesco in testacoda ha sfiorato il muretto. Il monegasco invece è uscito solo sulla ghiaia.

🏁 FP2 CLASSIFICATION 🏁 Mercedes lead the way, with Norris and Gasly next in line 💪#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/eOd4e6zbJW — Formula 1 (@F1) September 4, 2020

Nonostante la rottura prolungata e una SF1000 che non va nemmeno a spingerla, nessuno è in discussione a partire da Mattia Binotto. La conferma è arrivata dall’ad di Maranello, Louis Camilleri, intervistato dal ‘New York Times: “Ho totale fiducia in Mattia e nel suo staff, i risultati attualmente non confermano quanto sto affermando ma cose simili richiedono molto tempo”. E ha spiegato che se in passato alla Ferrari ci sono state porte girevoli, adesso il clima è diverso. non ha escluso però che nello staff possano entrare talenti giovani e diversi da quelli attuali.

Parole accolte con soddisfazione da Binotto che ha parlato a Sky Sport: “Il supporto è totale, con Camilleri mi sento ogni giorno. Condividiamo il progetto le difficoltà e le soluzioni e questo ci rassicura. Questa è una pista diversa da Spa, vedremo come andrà ma sappiamo di affrontare un weekend difficile”.

Negli ultimi giorni è uscito di tutto, persino un clamoroso arrivo di Toto Wolff per risollevare la Ferrari in crisi. Ma il manager austriaco della Mercedes sta bene dov’è come ah raccontato a Sky Sport. Maranello è il sogno di tutti, ha detto, però lui sta bene lì dove è adesso e non pensa di cambiare.