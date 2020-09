Diletta Leotta sempre a lavoro in radio, ogni volta con un look diverso: questa volta con canotta e minigonna si supera

Diletta Leotta non si limita mai nelle foto che scatta. Anche questa volta la giornalista sportiva ha lasciato senza parole i migliaia di followers sul suo profilo Instagram. Con l’inizio della Serie A, la bellissima giornalista sportiva riprenderà il giro degli stadi d’Italia con DAZN. Per adesso, però, è chiusa in radio dove non perde occasione per sfoderare i suoi look.

In onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 14:00, Diletta Leotta conduce insieme al collega, ed amico – come più volte da lei specificato – Daniele Battaglia. Anche a Radio 105 ha un folto seguito, ma mai quanto ne guadagna su Instagram con i suoi scatti bollenti.

Diletta Leotta, esagerata su Instagram – FOTO

Gambe accavallate, un tacco décolleté nero semplice, fanno solo da cornice a quello che è uno spledido quadro che lascia sognare. Canotta scollata e minigonna, uno scatto che ritrae appieno la bellezza della giornalista siciliana, Diletta Leotta. Intenta a condurre il suo programma su Radio 105, con l’amico Battaglia, Diletta si fa riprendere in uno scatto che non lascia speranza ai suoi milioni di followers: solo tanti sogni e desideri, con una bellezza del genere.

Il suo profilo privato di Instagram è ricco di scatti che ritraggono da ogni angolazione la bellissima giornalista sportiva che ama stare al centro dell’attenzione, almeno sui social.

