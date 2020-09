Coronavirus, troppi contagi in Francia: già chiuse 22 scuole come annunciato in queste ore dal ministro dell’Educazione francese, Jean-Michel Blanquer.

In Francia continua ad aumentare il numero dei contagi da Coronavirus e, dunque, immediatamente sono state richiuse diverse scuole per evitare che la situazione degenerasse. Nello specifico si tratta di 22 istituti e circa 100 classi che sono state immediatamente chiuse dopo la riapertura di martedì 1 settembre. Una situazione da monitorare con attenzione non solo in Francia ma anche negli altri paesi: in Italia, ad esempio, proprio la prossima settimana è prevista la riapertura di diversi istituti scolastici.

Coronavirus in Francia, le parole del ministro dell’Educazione

Torniamo, però, in Francia, dove l’emergenza Covid-19 continua ad espandersi a macchia d’olio e a spaventare la popolazione. Ecco quanto ammesso proprio in queste ore dal ministro dell’Educazione, Jean-Michel Blanquer, ai microfoni di ‘radio Europe 1’: “Dal 1 settembre abbiamo già provveduto alla chiusura di 22 scuole e di circa 100 classi a causa di casi di positività al Covid-19. Ma non è finita qui. Circa 250 protocolli per sospetta positività vengono attivati ogni giorni, ma bisogna sottolineare un aspetto importante. Parliamo soprattutto di fattori esterni alla scuola dal momento che tantissime persone sono state contaminate prima del rientro in classe“.

Al momento, in Francia ci contano 338.220 casi complessivi e 30.712 morti, numeri davvero importanti che certificano la portata dell’emergenza. Seguiremo con estrema attenzione l’evolversi della situazione in Francia e negli altri paesi e vi terremo costantemente aggiornati nei prossimi giorni.

