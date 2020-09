La corte d’appello Usa ha definito illegale e forse incostituzionale il programma di sorveglianza di massa portato alla luce dall’ex agente dell’Nsa Edward Snowden.

Sono passati sette anni da quando Edward Snowden, ex agente della Nsa, National Security Agency, rivelò l’esistenza di un programma che tracciava e sorvegliava le telefonate di milioni di americani. Una presa di posizione che gli costò un esilio perpetuo dalla nazione. Adesso però, la corte d’appello Usa ha decretato che il programma in questione esisteva ed illegale, smentendo tutti coloro che in America lo aveva difeso pubblicamente. Una notizia che ha sorpreso anche Snowden, che dal suo profilo Twitter ha scritto che “non avrei mai immaginato che sarei vissuto per vedere i nostri tribunali condannare le attività della Nsa come illegali e nella stessa sentenza vedermi attribuito il merito per averle rivelate”. I giudici hanno infatti stabilito che il programma governativo portato alla luce dall’ex agente raccoglieva in modo illegale le chiamate dei cittadini Usa violando il Foreign Surveillance Act.

Leggi anche: Elezioni Usa 2020, allarme FBI: “Il ‘cuoco’ di Putin influenza elezioni”

Caso Snowden, una storia che inizia nel 2013

Una decisione che farà sicuramente discutere nei prossimi giorni. Ad essere messo in discussione in fondo con questa sentenza, è l’intero Ministero della Difesa Usa e il modo di operare dei servizi segreti. Era il 20 Maggio del 2013 quando Snowden decise di volare segretamente a Hong Kong per fornire a tre giornalisti un migliaio di documenti secretati dal governo americano. Da questi emergeva un’inquietante verità. La Nsa sorvegliava gli americani intercettando ogni loro chiamata. Immediatamente il caso scoppiò con un’enorme risonanza mediatica e tantissimi articoli pubblicati sulle testate giornalistiche più prestigiose del mondo. Snowden fu immediatamente accusato di violazione dell’Espionage Act e di furto di proprietà governative. Il Dipartimento di Stato decise di revocargli il passaporto, ma l’uomo riuscì alcuni giorni dopo a rifugiarsi in Russia, dove vive attualmente.

Leggi anche: Coronavirus, Usa non prenderanno parte a ricerca globale sul vaccino