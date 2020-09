Calciomercato Milan: il dt Paolo Maldini ha incontrato il calciatore portoghese che potrebbe essere il prossimo colpo per il centrocampo rossonero

Il Milan, dopo l’acquisto del promettentissimo Sandro Tonali dal Brescia e del prestito di Brahim Diaz dal Real Madrid, potrebbe mettere a segno un altro colpo a centrocampo. Tiemoué Bakayoko del Chelsea resta la prima scelta, ma al momento c’è una leggere distanza tra domanda ed offerta che starebbe complicando le cose.

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, oggi il direttore tecnico Paolo Maldini avrebbe incontrato Florentino Luis del Benfica ed il suo agente. L’incontro sarebbe stato fatto per sondare la disponibilità da parte del portoghese di vestire la maglia del Diavolo. Nei prossimi giorni però non sono attese offerte al Benfica.

Calciomercato Milan, pretese alte di Commisso per Chiesa

Il Milan, come ciliegina sulla torta di questo mercato estivo, avrebbe pensato a Federico Chiesa della Fiorentina. Rocco Commisso, che ha più volte spiegato che lascerà decidere al ragazzo del suo futuro, ha comunque chiarito che per lasciarlo andare serviranno tra i 60 ed i 65 milioni di euro.

Davvero troppo per il Milan che, però, starebbe studiando la formula giusta per arrivare al ragazzo, magari inserendo anche una contropartita tecnica. A far gola alla dirigenza toscana sarebbe Paquetà, da sempre etichettato come possibile crack, che non ha mai saputo mostrare le proprie qualità all’arrivo in Europa. Attualmente, dalla parte del club milanese, c’è il fatto che Juve ed Inter abbiano mollato la presa.

Il suo cartellino è valutato circa 35 milioni di euro. I discorsi tra viola e rossoneri non si fermano però a Chiesa, ma potrebbero rientrare anche quelli legati all’acquisto di Milenkovic ed al 50% della rivendita di Rebic (attualmente di proprietà dell’Eintracht).

