Calciomercato Juventus. Non c’è soltanto Suarez sulla lista di Paratici, i bianconeri hanno bisogno di ottimizzare ogni reparto

Sebbene il gran colpo della Juventus sia Luis Suarez ed i media rincorrono soltanto quest’affare, i bianconeri si stanno muovendo anche in altre direzioni. I quotidiani sono affollati di notizie su Dzeko, Milik e Suarez che sono i tre nomi che, in un senso o nell’altro si intersecano tra di loro. Tuttavia la dirigenza bianconera si è resa conto che c’è anche qualche altro reparto da ottimizzare.

Con l’acquisto di Kulusevski, Arthur e probabilmente uno tra i tre sopracitati, la Juventus sembrerebbe a posto con la rosa. È pur vero, però, che c’è sempre bisogno di quel quid in più che, finora, non hanno avuto, per vincere la Champions League. Agnelli e Paratici, insieme ad Andrea Pirlo, sono in costante movimento per monitorare il mercato ed accaparrarsi i migliori giocatori al miglior prezzo.

Calciomercato Juventus, assalto per Reguilón del Real Madrid

Classe ’96, madrileno di nascita, Sergio Reguilón è nato e cresciuto tra le fila del club capitolino. Non è sconosciuto alle italiane: ha giocato, in Europa League, prima con la Roma e poi con l’Inter, con la maglia del Siviglia. La squadra spagnola, infatti, l’ha preso in prestito per questa stagione per 25 milioni dal Real Madrid. Reguilón ha catturato l’attenzione delle big su di lei: dapprima, a fargli la corte, c’è stato il Napoli che pare essersi defilato per la troppa concorrenza.

Sul terzino sinistro, infatti, vi sono la maggior parte delle big d’Europa: Manchester United, PSG e la Juventus. Con 38 presenze tra le tre competizioni (La Liga, Europa League e Copa del Rey), 3 gol e 5 assist, Reguilón attualmente è, in prospettiva, uno dei terzini più forti sul mercato.