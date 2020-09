Attentato in Cameron, bilancio terribile dopo che un kamikaze si è fatto saltare in area dopo una prima esplosione che ha generato il caos. L’Alto commissario dell’Onu: “Condanniamo fortemente quest’attacco”. Ecco cosa si sospetta.

Nuovo terribile attacco terroristico in terra africana. Lo riferiscono i funzionari dell’Onu e la polizia locale. Secondo quanto si apprende, un kamikaze ha ucciso sette civili e ne ha ferito altri 14 in una violenta incursione avvenuta in queste ore nel villaggio di Kouyape nel Camerun.

Attentato in Camerun, ci sono vittime

Si sospetta che l’uomo in questione sia legato all’organizzazione jihadista di Boko Haram. Un agente presente sul posto ha riferito che prima c’è stata un’esplosione che ha generato il panico generale, poi l’attentatore si è fatto saltare in aria aumentando il drammatico bilancio.

Sull’accaduto si è pronunciato L’Alto commissario dell’Onu per i rifugiati sottolineando che “condanna fermamente quest’attacco che ha ucciso sette civili e ne ha feriti altri 14 nel villaggio di Kouyape”. Devastata la località dell’incidente, ora si teme per le persone trasportate in ospedale tra cui ci sono anche feriti gravi.

