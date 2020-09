Gli sviluppatori di Whatsapp sono tornati a lavorare alla modalità ‘Vacanza’ dopo averla abbandonata per un certo periodo: i dettagli

L’anno scorso gli sviluppatori di Whatsapp erano al lavoro per offrire la modalità Vacanza agli utenti, poi lo sviluppo della funzione è stato abbandonato. Nelle ultime ore, però, sono spuntati diversi indizi che portano a pensare che gli addetti ai lavori abbiano ripreso a lavorarci.

Infatti l’ultima versione beta dell’app, corrispondente alla build 2.20.199.8, include la ‘Vacation Mode’.

Whatsapp, come funziona la modalità Vacanza

La funzione, leggermente differente da quella proposta l’anno scorso, permetterebbe la possibilità di archiviare automaticamente i nuovi messaggi nelle chat quando è attiva. All’attivazione della suddetta modalità, la chat archiviate verranno mostrate in cima.

Nella sezione notifiche nelle impostazioni dell’applicazione sarà possibile scegliere cosa debba succedere al momento della ricezione di un nuovo messaggio. Sarà possibile impostare anche l’archiviazione automatica di chat inattive da almeno 6 mesi.

Allo stesso tempo gli sviluppatori starebbero lavorando anche per implementare linee guida grafiche sovrapposte alle immagini al momento della condivisione delle chat. Questa funzione sarà utile per modificare le immagini con elementi grafici, emoji ed elementi creati a mano libera.

In questi giorni tengono banco anche novità come l’incrocio delle chat di WA con Fb ed Instagram, ma non solo. Come sempre l’app di messaggistica è una continua sorpresa.

New WhatsApp Business features! QR codes make it easier to start a chat with a business and catalog sharing lets you discover what they offer. pic.twitter.com/ruqSPsm01o — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) July 9, 2020

