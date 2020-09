Altro afroamericano morto in Usa per mano della Polizia. Dopo l’arresto, gli agenti incappucciano Daniel Prude, 30enne morto per asfissia.

Se c’è un gran problema da risolvere negli Usa, quello è certamente la brutalità della polizia. Molto spesso impreparati ed inclini all’uso della violenza, negli ultimi mesi abbiamo visto un clamoroso incremento di oprressione da parte della polizia nei confronti della comunità afroamericana. Nelle ultime ore ha fatto scalpore il video dell’arresto con incappucciamento di Daniel Prude, afroamericano di appena 30 anni.

Il 30enne, in preda alla sua follia, era uscito dalla casa di suo fratello Joe completamente nudo, mentre fuori nella gelida Rochester cadeva una neve leggera. Proprio Joe Prude aveva chiesto poco prima al 911 un aiuto per il fratello. Quando glia genti sono arrivati sul posto, però, hanno prima arrestato Daniel e poi lo hanno addirittura incappucciato.

Nel video si può notare come il 30enne, con disturbi psichici, respiri con difficoltà dopo l’incappucciamento. Eppure nessuno degli agenti si preoccupa in attesa dell’arrivo di un’ambulanza. Daniel arriverà sul mezzo già privo di sensi e morirà una settimana dopo.

Usa, polizia uccide Daniel Prude: scende in campo Black Lives Matter

Il caso di Daniel Prude sta facendo scalpore negli Usa visto che è avvenuto a Rochester, nello stato democratico di New York, dove il capo della polizia è afroamericano come anche la sindaca, Lovely Warren. Viste le violenti immagini dell’arresto, è sceso subito in campo Black Lives Matter. Il movimento politico ha subito chiesto il licenziamento ed incriminazione degli agenti coinvolti nel caso.

Un caso, quello di Daniel Prude, che sta creando non pochi imbarazzi. Infatti il ragazzo è morto cinque mesi fa, e del suo arresto si è venuto a conoscenza solamente oggi. Tutti gli uffici di giustizia a Rochester stanno indagando sul caso, pronti a promettere trasparenza.

La tragedia, però potrebbe favorire non tanto i media progressisti, quanto quelli di destra, pronti a portare alla luce tutte le contraddizioni in cui sono protagonisti democratici ed afroamericani. Il primo a cavalcare l’onda della contraddizione, infatti, è stato proprio il New York Post di Ruper Murdoch.

