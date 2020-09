A Siracusa, un’operazione condotta dalla Dda di Catania ha portato all’arresto di 27 persone che vendevano e pubblicizzano la loro droga sui social vantandosi dei grandi profitti che ne ricavavano.

Il Gip di Catania ha emesso un’ordinanza che ha portato all’arresto di 27 persone. L’accusa è quella di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. L’inchiesta, coordinata dalla Dda e denominata “Demetra”, ha portato a scoprire l’esistenza di due gruppi criminali che in un periodo compreso tra il 2016 e il 2019 avrebbero gestito due piazze di spaccio. Entrambi i gruppi operavano nella città di Siracusa. Uno degli aspetti più rilevanti di questa indagine, riguarda il fatto che le persone coinvolte erano solite sponsorizzare la loro droga sui social. Ma non solo, da quanto si apprende si vantavano frequentemente su queste piattaforme del lavoro che svolgevano e dei grandi introiti che ne ricavavano. Molte delle persone arrestate secondo la Procura, si sono anche rese protagoniste di estorsioni aggravate dal metodo mafioso e di detenzione illegale di armi.

Clicca qui per vedere il VIDEO DELL’OPERAZIONE

Leggi anche: Salerno, neonato gettato in un’aiuola: è stato trovato morto

Tragedia in Texas: bimba di 9 mesi violentata e strangolata a morte

Un terribile dramma si è verificato in Texas. Una bambina di nove anni è stata infatti strangolata e uccisa dopo aver subito abusi sessuali. La bimba, il cui nome era Savayah Mason, è stato soccorsa dai paramedici a seguito di una chiamata di emergenza e trasportata immediatamente in ospedale, ma purtroppo non c’era già più nulla da fare. L’autopsia ha in seguito rilevato sul corpo segni inequivocabili di violenza sessuale. I sospetti sono ricaduti sul padre che si trova adesso sotto custodia cautelare. Si tratta di un uomo di 23 anni che è già stato interrogato dalle forze dell’ordine, anche se al momento non trapelati altri dettagli a riguardo.

Leggi anche: Susanna Aversani punta da una vespa, muore pochi secondi dopo