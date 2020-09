Spaghetti all’arancia con acciughe, un abbinamento strano a dirsi, ma delizioso da mangiare. Come prepararlo in maniera semplice e veloce

Un delizioso primo piatto fuori dal comune, abbinamenti strani a pensarsi, ma molto più buoni una volta dopo il primo assaggio. Si tratta di una ricetta molto semplice e veloce che, con un tocco quasi esotico, stupirà piacevolmente i vostri commensali. Non ha gusti troppo ricercati, anzi, è gli spaghetti con arancia ed acciughe sono molto semplice negli ingredienti.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

360 g Spaghetti

600 g Arance

40 g Acciughe sott’olio

30 g Pangrattato

5 foglie Menta

40 g Olio extravergine d’oliva

40 g Cointreau

1 spicchio Aglio

Procedimento per gli spaghetti all’arancia con acciughe

Un primo piatto molto semplice e veloce da preparare, con quel tocco esotico e un po’ atipico, a leggersi, che sorprenderà tutti i commensali. Per preparare degli ottimi spaghetti all’arancia ed acciughe, cominciare mettendo una pentola con l’acqua in cui cuocere gli spaghetti, a bollire. Intanto che l’acqua raggiunge la temperatura giusta per l’ebollizione, pulire le arance e ridurle a pezzettini con l’ausilio di un coltello. Una volta poste da parte, sminuzzare anche la acciughe. Porre sul fuoco una padella, con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio. Non appena quest’ultimo sarà dorato, toglierlo e versare acciughe e arance nella padella.

Lasciare insaporire un po’, quindi versare il cointreau. ATTENZIONE: potrebbe causare una leggera fiamma che si spegnerà un attimo dopo. Una volta che l’acqua bolle, versare gli spaghetti ed attendere la cottura desiderata. Intanto predisporre all’interno di una padella antiaderente del pangrattato e lasciatelo sul fuoco lento. Una volta che gli spaghetti saranno cotti secondo i vostri gusti, scolare e versare nel composto di acciughe, arance e cointreau. A fuoco spento aggiungere il pangrattato, decorare con qualche foglia di menta.

