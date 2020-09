Pochi minuti fa, Netflix ha annunciato una serie TV interamente dedicata al pilota brasiliano Ayrton Senna. Sarà suddivisa in 8 episodi

Solo qualche mese fa, Netflix ha tenuto incollati milioni di spettatori allo schermo grazie alla docu-serie “The Last Dance”, interamente dedicata alla leggenda NBA Michael Jordan. Pochi minuti fa, il colosso dello streaming ha annunciato un nuovo prodotto che sicuramente farà molto piacere agli appassionati di Formula 1. Una serie tv di 8 episodi dedicata ad Ayrton Senna.

Grazie a questo progetto, i fan avranno la possibilità di rivivere tutte le tappe che hanno portato il brasiliano a diventare un icona del Motorsport, e non solo. Saranno trattati temi relativi alla pista, ma anche retroscena sulla sua vita privata. Lo show, infatti, presenterà diverse interviste fatte ad amici, parenti e colleghi, che faranno conoscere ancor di più un pilota diventato leggenda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Marvel, Robert Downey Jr. conferma l’addio: è definitivo

Netflix, annunciata serie tv su Ayrton Senna: “Sarà unico”

Una fantastica notizia per tutti gli appassionati di Formula 1. Netflix renderà presto disponibile la serie tv dedicata ad Ayrton Senna. Una scelta condivisa dai famigliari del pilota, che hanno aiutato nella produzione dello show. “Siamo incredibilmente contenti di annunciare che racconteremo la sua storia come in pochi la conoscono” ha spiegato la sorella Viviane Senna: “Rendremo questo progetto unico e senza alcun precedente. Non poteva esserci partner migliore di Netflix“. La miniserie sarà girata quasi interamente – oltre che in location internazionali – in set molto vicini al pilota, come la casa in cui è cresciuto.

“Senna rappresenta l’intero Brasile. Un giovane che lotta per il suo sogno e supera ostacoli per rappresentare la sua nazione” hanno ribadito Fabiano e Caio Gullane. Come punto di partenza dello show, ci sarà il debutto di Ayrton Senna con la sua F1600. Da qui 8 episodi in cui saranno raccontate tutte le gioie e i momenti più bui del brasiliano, fino al tragico incidente di Imola. Netflix ha comunicato che l’uscita della docu-serie è prevista per il 2022.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Covid, positiva anche la compagna di Berlusconi: le sue condizioni